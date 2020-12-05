الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه (فيديو)

توج الأهلي بكأس مصر لكرة القدم بتغلبه في المباراة النهائية اليوم السبت على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

هدف الأهلى الأول فى شباك طلائع الجيش عن طريق محمود كهربا ⚽️🦅 pic.twitter.com/dR7BjedcZM — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 5, 2020

هدف تعادل طلائع الجيش أمام الأهلى برأسية ناصر منسي ⚽️

الأهلى 1

طلائع الجيش 1

نهائي #كأس_مصرpic.twitter.com/ouNsuZYJJg — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 5, 2020

🔴 📸 | صور من مباراة الأهلى و طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والتى أنتهت بفوز الأهلى 2/3 بضربات الترجيح .... ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/jNktkQ9lv3 — EFA.eg (@EFA) December 5, 2020

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثاني.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

الثلاثية أهلاوية ⭐️⭐️⭐️



الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ ٣٧في تاريخه🔥🦅💪



🌟 #أبطال_الثلاثيةpic.twitter.com/LmHVg65Vsx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 5, 2020

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلي في تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه.

وبهذا التتويج، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT