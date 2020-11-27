الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوز مثير على مواطنه الزمالك (فيديو)

توج النادي الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على مواطنه نادي الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.









لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

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وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

نهائي دوري أبطال افريقيا#الزمالك_الاهلي#نهايي_القرن



الزمالك 1 - 2 الأهلي



ملخص سريع للمباراة :



⚽️ عمرو السولية د5

⚽️ شيكابالا د31

⚽️ محمد قفشة د81



pic.twitter.com/fWeczul9U4 — مـشـاري 🔔 (@mushari16) November 27, 2020

#الاهلي_الزمالك

Al-Ahly crowned the ninth championship in its history 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆pic.twitter.com/klFN0blGGB — 𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 (@FastGoal5) November 27, 2020

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.

المصدر: RT