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الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوز مثير على مواطنه الزمالك (فيديو)

الرياضة

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوز مثير على مواطنه الزمالك (فيديو)
Reuters
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توج النادي الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على مواطنه نادي الزمالك 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة.

وتقدم المارد الأحمر في الدقيقة 5 بهدف برأسية عمرو السولية أسكنت الكرة شباك حارس الزمالك محمد أبو جبل.



لكن النجم المخضرم شيكابالا أعاد الزمالك الى اللقاء في الدقيقة 31 بهدف رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على أقصى يمين الحارس محمد الشناوي.

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وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 54 بشكل غريب هدف التقدم للأهلي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لحارس الزمالك، في حين أضاع أحمد زيزو كرة في الدقيقة 65 ردها القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وتمكن محمد أفشة من إنهاء اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة بعد أن اقتنص هدفا قاتلا الذي حسم اللقب لصالح الأهلي.

المصدر: RT

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