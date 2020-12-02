مقاتل UFC يحول حفلة زفاف إلى حلبة قتال وعراك (فيديو)

تسبب المقاتل الروسي غادجيموراد أنتيغولوف البالغ 33 عاما، أحد مقاتلي اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، بشجار خلال مشاركته في حفل زفاف في جمهورية داغستان الروسية.

وحسب موقع championat الروسي، فإن الكحول هو سبب الشجار، حيث أصر أنتيغولوف على شرب الكحول على الطاولة التي يجلس عليها مع أصدقائه، في حين لم يكن الكحول موجودا على باقي الطاولات خلال الحفلة.

وطلب منظمو الحفل عدة مرات من أنتيغولوف وأصدقائه عدم شرب الكحول إلا أن المقاتل رفض بشكل قاطع حتى تطور الموقف إلى تلاسن ثم اشتباكات بالأيدي وتبادل للكمات شارك فيها الكثير من المدعوين إلى حفل الزفاف.

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يذكر أن أنتيغولوف خاض 28 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، فاز في 20 وخسر 8.

المصدر: championat.com