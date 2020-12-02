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راسل يحل بديلا لبطل العالم هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى

الرياضة

راسل يحل بديلا لبطل العالم هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى
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قال فريق وليامز، الأربعاء، إن البريطاني جورج راسل سيحل بديلا لسائق مرسيدس لويس هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى في البحرين، بعد إصابة بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات بفيروس كورونا.

وسيخوض جاك إيتكن السائق الاحتياطي في وليامز أول سباق له في فورمولا 1 حين يشارك بدلا من راسل.

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وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الثلاثاء، إصابة لويس هاميلتون، بطل سباقات فورمولا 1 بفيروس كورونا، وغيابه عن سباق الصخير.

وقال الفريق إن السائق البريطاني البالغ 35 عاما يعزل نفسه وفقا للإرشادات الصحية المحلية في البحرين.

وتقام جائزة الصخير الكبرى في البحرين في السادس من ديسمبر.

المصدر: "رويترز"

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