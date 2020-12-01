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إصابة بطل فورمولا 1 بفيروس كورونا وغيابه عن سباق الصخير

الرياضة

إصابة بطل فورمولا 1 بفيروس كورونا وغيابه عن سباق الصخير
Globallookpress Panoramic
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قال الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الثلاثاء، إن لويس هاميلتون، بطل سباقات فورمولا 1 أصيب بفيروس كورونا، وسيغيب عن سباق الصخير المقبل.

وقال فريقه مرسيدس إن هاميلتون، الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم الشهر الماضي وفاز بسباق البحرين الأحد، على ما يرام باستثناء بعض الأعراض البسيطة.

وأضاف مرسيدس، بطل العالم في بيان: "خضع لويس للفحص ثلاث مرات الأسبوع الماضي وكانت النتيجة سلبية في كل مرة، وآخرها مساء الأحد على حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج اختبارات فيروس كورونا المعتاد في أيام السباق.

وتابع:"لكنه استيقظ صباح الاثنين وهو يعاني من أعراض بسيطة وتم إبلاغه بأن أحد الذين خالطهم قبل قدومه للبحرين جاءت عينته إيجابية لاحقا لكوفيد-19".

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وأضاف: "وبالتالي خضع لويس إلى فحص إضافي وجاءت النتيجة إيجابية. وتم التأكد من النتيجة باختبار ثان".

وقال الفريق إن السائق البريطاني البالغ 35 عاما يعزل نفسه وفقا للإرشادات الصحية المحلية في البحرين، وسيعلن مرسيدس عن سائق بديل في الوقت المناسب.

وتقام جائزة الصخير الكبرى في البحرين في السادس من ديسمبر.

المصدر: "رويترز"

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