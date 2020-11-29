هاميلتون يفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى لـ"فورمولا 1"

فاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات اليوم الأحد.

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وهذا هو الفوز الـ95 في مسيرة السائق البريطاني بطل العالم سبع مرات.

واحتل ماكس فرستابن سائق "رد بول" المركز الثاني أمام زميله ألكسندر ألبون الذي خطف المركز الثالث بعد انسحاب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسنج بوينت" بسبب مشكلة في المحرك.

وانتصر هاميلتون، الذي حصد لقب السائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة الخامسة على التوالي ورقم 11 في 15 سباقا حتى الآن هذا الموسم.

المصدر: "رويترز"