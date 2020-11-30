إصابة نجم الأهلي المصري بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية، التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إصابة صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح الأحد، بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

ومن المقرر أن يخضع صلاح محسن لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وكان محسن قد عاد للانتظام في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي سموحة.

وتأكد غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي غدا أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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ويسعى موسيماني، المدير الفني للأهلي، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لمباراة زعيم الثغر، غدا الثلاثاء، لضمان الفوز واستمرار مواصلة الانتصارات التي يعيشها الفريق، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسبقها بطولة الدوري الممتاز.

وبات غياب الثنائي جونيور أجايي وطاهر محمد طاهر مؤكدا، إذ يعاني الأول من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة وغادر على إثرها الملعب، علما بأنها نفس الإصابة التي كان يعاني منها قبل نهائي القرن. بينما يغيب الوافد الجديد طاهر محمد طاهر، بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، التي ضربته رفقة معسكر منتخب "الفراعنة" قبل مباراتي توغو، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: RT

ناصر حاتم