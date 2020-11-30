دار الإفتاء المصرية تدخل على خط أزمة "شيكابالا" بعد تعرضه للتنمر

دخلت دار الإفتاء المصرية، على خط أزمة لاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بسبب تعرضه لهجوم وسخرية من جانب بعض الجماهير.

ووجه أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور أحمد ممدوح، رسالة لـ"شيكابالا"، قائلا: "التصرفات اللي حدثت في حقك متخليهاش تزعلك أنت محترم، والإنسان الناجح بيكون مركز في هدفه، ركز في طريقك ولا تلتفت إلى أي شيء يحطمك معنويا".

وقال ممدوح خلال استضافته على فضائية "إم بي سي مصر": "إن السخرية والاستهزاء بالخلق، خاصة بعض السلوكيات التي وجدناها من بعض مشجعي كرة القدم، هي سلوكيات مرفوضة لأنها تجعل الإنسان في ورطة بين يدي الله".

كما نشر حساب دار الإفتاء على "تويتر"، فيديو أكد من خلاله، أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مكارم الأخلاق، مشددا على أن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي.

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وجاء دخول دار الإفتاء المصرية على خط أزمة "شيكابالا"، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رجال المباحث بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، بدء تحرياتهم، لضبط مرتكبي واقعة حمل كلب بميدان "صلاح الدين"، لاستخدامه في التنمر ضد لاعب نادي الزمالك، "شيكابالا"، وملاحقة المشجعين المتهمين "بتدنيس مقابر" عائلة شيكابالا، خلال الاحتفالات بتتويج نادي الأهلي المصري لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على غريمه الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي استضافها ملعب "القاهرة الدولي".

المصدر: المصريون + دار الإفتاء المصرية