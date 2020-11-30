رئيس اللجنة القضائية المعينة لرئاسة الزمالك يصل النادي (صور)

وصل المستشار أحمد البكري، إلى مقر نادي الزمالك، لتسلم مهمة رئاسة الفريق، بعد قرار وزير الشباب والرياضة، بإيقاف مجلس مرتضى منصور، وتحويله للنيابة العامة، بسبب المخالفات.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الاثنين، لإعلان ما توصل إليه المجلس من قرارات.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

المصدر: RT

ناصر حاتم