مايك تايسون يفضح تصرفا مثيرا للجدل فعله قبل مواجهة جونز

كشف بطل العالم بلا منازع في رياضة الملاكمة، مايك تايسون، عن أنه دخن الماريغوانا قبل نزاله مع روي جونز جونيور.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن تايسون قوله: "استمعوا إلي، أنا لا أستطيع الإقلاع عن التدخين. لقد دخنت أثناء المباراة. أنا في حاجة للتدخين، آسف. أنا مدخن. أنا أدخن كل يوم. لم أقلع عن التدخين أبدا".

Mike Tyson admits he smoked weed before Saturday's fight: "I can't stop smoking" https://t.co/fvSDFoX6O9 — Newsweek (@Newsweek) November 29, 2020

إقرأ المزيد

وزعم الملاكم العالمي صاحب المواقف المثيرة للجدل، أن التدخين ليس له تأثير سلبي عليه، مضيفا: "هذا ما أفعله، وما أكونه وما سأموت عليه".

وكان تايسون وجونز خاضا معركة استعراضية في لوس أنجلوس آلت نتيجتها إلى التعادل.

وقامت جمعية مكافحة المنشطات التطوعية باختبار الملاكمين للكشف عن أي مواد محظورة قبل المباراة ، ولكن الماريجوانا ليست من ضمن قائمة المحظورات.

ولم يخض تايسون البالغ من العمر 54 عاما أي نزال رسمي منذ 2005، ويوجد في سجله 59 نزالا ، فاز في 50 منها.

يذكر أن تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا، مقابل ست هزائم، ينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل تسع هزائم.

المصدر: iz.ru