شاهد.. لا غالب ولا مغلوب في نزال تايسون وروي جونز

انتهى النزال، الذي جمع فجر اليوم الأحد، بين أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، وروي جونز جونيور، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والروسية، انتهى بالتعادل.

وواجه تايسون البالغ من العمر 54 عاما، بطل العالم المطلق السابق، روي جونز (51 عاما)، في نزال حمل طابع الاستعراض، وأقيم في لوس أنجلوس.

"Why nobody care about my ass? I haven't fought for 15 years. He stopped fighting three years ago."



Mike Tyson after his fight with Roy Jones Jr. ended in a draw 😂



(via @BTSportBoxing)pic.twitter.com/Sy8RxyNNti — Bleacher Report (@BleacherReport) November 29, 2020

ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي المخصص من ثماني جولات، بمعدل دقيقتين لكل جولة، لينتهي بلا غالب ولا مغلوب.

وظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، ولكن تايسون حافظ على لكماته القوية الشهيرة، إلا أن قدرة روي جونز على التحرك بالقدمين جيدا مكنته من إنهاء النزال بالتعادل.

وسيحصل تايسون بعد خوضه هذا النزال الاستعراضي على عشرة ملايين دولار، مقابل ثلاثة ملايين لمنافسه روي جونز.

يذكر أن تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا، مقابل ست هزائم، ينما كان النزال الأخير لروي جونز عام 2018، ويملك في رصيده 66 انتصارا (منها 47 بالضربة القاضية)، مقابل تسع هزائم.

المصدر: RT + مواقع التواصل