ريال مدريد يتعرض لضربة مزدوجة في مباراة ألافيس

تعرض نادي ريال مدريد، لضربة مزدوجة في مباراته ضد ضيفه ألافيس، التي أقيمت أمس السبت، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الضربة الأولى للريال، كانت بخسارته المفاجئة بهدفين مقابل هدف واحد، ومواصلة نزيف النقاط في "الليغا"، وتمثلت الثانية في تعرض نجمه البلجيكي إيدين هازارد للإصابة.

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واضطر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لاستبدال هازارد، بعدما تأثر بإصابة عضلية في الدقيقة 28.

وأعرب زيدان بعد المباراة، عن أمله في أن لا تبعد هذه الإصابة، النجم البلجيكي عن الملاعب لفترة طويلة، مضيفا: "أعتقد أنها مجرد كدمة. آمل ألا يكون هذا تلفا في العضلات".

وكان هازارد، عاد لتوه للمشاركة مع الريال، بعد غياب بسبب الإصابة، لقرابة شهرين. ومنذ انضمامه للريال في صيف العام 2019، غاب هازارد عن 36 مباراة للفريق الملكي بسبب إصابات مختلفة.

المصدر: championat.com