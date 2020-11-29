أول تعليق لزيدان بعد سقوط ريال مدريد في عقر داره أمام ألافيس

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، انزعاجه من خسارة فريقه المفاجئة أمام ضيفه ألافيس، بنتيجة 1-2، أمس السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس لدي تفسير، ونتبادل اللحظات الجيدة والسيئة، وحين يسجل الخصم هدفا بعد خمس دقائق من بداية المباراة تصبح الأمور أكثر تعقيدا".

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وأضاف: "في المباراة الماضية ضد إنتر ميلان (في دوري أبطال أوروبا) لعبنا جيدا، لكن ليس اليوم (أمس). ليس لدي أي تفسير لذلك".

وأكمل: "يجب أن نواصل العمل الجاد للسماح للاعبينا باستعادة لياقتهم وتغيير نظام لعبنا".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع، وواصل نزيف النقاط، بينما رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: .championat.com