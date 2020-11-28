وزير الرياضة المصري يكشف حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا لـ"الزمالك"

وزير الرياضة المصري يكشف حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا لـ"الزمالك"
أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أنه لم يصدر حتى الآن قرارا بتعيين رئيس مؤقت لنادي الزمالك، نافيا ما أشيع حول تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا مؤقتا للنادي.
وأكد صبحي في تصريح لقناة "النهار" المصرية، أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عند مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف.
ولفت إلى أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة لمدة سنة، وسيكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور لضبط التصرفات غير اللائقة.
وأشار الوزير إلى أن ما فعله اللاعب محمود عبد المنعم سليمان المعروف بـ"كهربا" من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب، رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز".
ناصر حاتم
المصدر: RT