وزير الرياضة المصري يكشف حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا لـ"الزمالك"

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أنه لم يصدر حتى الآن قرارا بتعيين رئيس مؤقت لنادي الزمالك، نافيا ما أشيع حول تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا مؤقتا للنادي.

وأكد صبحي في تصريح لقناة "النهار" المصرية، أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عند مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف.

ولفت إلى أن مبادرة "لا للتعصب" مستمرة لمدة سنة، وسيكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور لضبط التصرفات غير اللائقة.

وأشار الوزير إلى أن ما فعله اللاعب محمود عبد المنعم سليمان المعروف بـ"كهربا" من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب، رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز".

ناصر حاتم

المصدر: RT