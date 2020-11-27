شاهد.. ميسي يبكي خلال تدريبات برشلونة متأثرا بوفاة مارادونا (فيديو وصور)

قام لاعبو برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، بلفتة طيبة تجاه الراحل دييغو أرماندو مارادونا نجم النادي الكتالوني سابقا وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة فيديو وصورا تظهر لاعبي وإداريي النادي الكتالوني يقفون دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية تمارين اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يمسح دموعه متأثرا بوفاة مواطنه الأسطورة.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

🙏 Maradona remembered in training pic.twitter.com/lEGFhqH9EZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

🇦🇷😢 An emotional moment for Leo Messi remembering Maradona pic.twitter.com/2f3FSemmXF — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

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وتوفي مارادونا، أمس الأول، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

يذكر أن برشلونة أعلن بالأمس تنكيس الأعلام في ملعبه "كامب نو" عقب وفاة مارادونا، الذي مثل النادي الكتالوني بين عامي 1982 و1984.

المصدر: FCBarcelona/twitter