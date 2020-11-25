ميسي: مارادونا خالد ولا يموت

نعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، الأسطورة دييغو مارادونا الذي وافته المنية عن عمر 60 عاما.

ونشر ميسي تدوينة على صفحته الرسمية على "إنستغرام": ''يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم.. يتركنا لكنه لا يغادر لأن دييغو خالد.. احتفظ بكل اللحظات التي جمعتنا''.

وتقدم ميسي بالتعازي لجميع أفراد عائلة الراحل وأصدقائه.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

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وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

المصدر: RT + وكالات