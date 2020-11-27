عميد معهد القلب السابق في مصر يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"

عميد معهد القلب السابق في مصر يحذر من الأزمات القلبية بسبب "نهائي إفريقيا"
حذر جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب في مصر، من حدوث أزمات قلبية محتملة لجمهور الأهلي والزمالك نتيجة مشاهدة مباراة نهائي إفريقيا التي تقام الليلة على ستاد القاهرة.
وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة mbc مصر، إن الأزمات القلبية وارد حدوثها وبقوة نتيجة الإفراط والانفعال الزائد في التشجيع.
ووجه شعبان نصائحه لأصحاب الأمراض المزمنة بالحفاظ على هدوئهم خلال المباراة وعدم الانخراط في التعصب، نتيجة التشجيع حتى لا تحدث أي مضاعفات.
وتدور المباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال، بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.
يذكر أن نهائي البطولة المزمع على ملعب إستاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة، ما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الأندية الإفريقية.
المصدر: الأهرام المصرية