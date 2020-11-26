مفعمة بالمشاعر.. نابولي الإيطالي يفوز في أول مواجهة بعد رحيل مارادونا

فاز نادي نابولي الإيطالي بنتيجة 2 مقابل صفر على رايكا الكرواتي في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، في أول مباراة للفريق الإيطالي منذ وفاة أسطورة النادي دييغو مارادونا.

وفي يوم مفعم بالمشاعر نزل لاعبو نابولي إلى أرض الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 الخاص بمارادونا مع وجود صورة معلقة للاعب الأرجنتيني الراحل.

ووضعت لافتات عليها صور مارادونا، الذي قاد نابولي للقب الدوري الإيطالي مرتين خلال سبعة مواسم استثنائية في ثمانينات القرن الماضي، في مدرجات ملعب سان باولو الذي كان خاليا بسبب قيود فيروس كورونا.

وقال جينارو غاتوسو مدرب نابولي: "منذ الأمس عندما ذهبنا إلى الفندق كان يمكننا الشعور بحالة مختلفة في المدينة.. إنها خسارة فادحة لكن دييغو لن يموت أبدا.. إنه أسطورة من كوكب آخر"، علما "أن غاتوسو يعرف مارادونا بشكل شخصي.

وأضاف: "لدي العديد من الذكريات الجميلة معه، حصلت على فرصة التحدث معه عدة مرات.. مات لكن روحه ستعيش.. ارتكب أخطاء في حياته الشخصية لكنه سيظل حيا بسبب إنجازاته".

وعلى الرغم من إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة تجمعت الجماهير خارج الملعب وهي تهتف "مارادونا" بالإضافة إلى هتافات أخرى.

وتم تعليق المئات من أوشحة نابولي على السياج الموجود خارج ملعب سان باولو ووضعت الزهور وصور وشموع الكنيسة وحتى زجاجة نبيذ على الرصيف في ضريح مؤقت.

وتوفي مارادونا بسبب سكتة قلبية يوم الأربعاء عن عمر 60 عاما.

المصدر: رويترز