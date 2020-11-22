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ليفربول يصعد لوصافة "البريميرليغ" بثلاثية في شباك ليستر سيتي

الرياضة

ليفربول يصعد لوصافة
Reuters
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تغلب ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "الريدز" كل من مدافع ليستر جوني إيفانز بالخطأ في مرماه والبرتغالي دييغو غوتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقائق 21 و41 و86 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر توتنهام هوتسبير الذي حقق أمس السبت فوزا ثمينا على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

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في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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