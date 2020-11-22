أشرف بن شرقي ينفي إصابته بكورونا: جاهز لمواجهة الأهلي وسأقدم أفضل ما عندي

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك المصري عن حقيقة إصابته بكورونا، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرضه للإصابة بالفيروس.

ونشر بن شرقي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات، أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك".

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يذكر أن الزمالك سيواجه غريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الـ27 من نوفمبر الجاري.

المصدر: RT

ناصر حاتم