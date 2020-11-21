من تحمل تكلفة نقل صلاح والنني "المصابين بكورونا" بطائرة خاصة من مصر إلى إنجلترا؟

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري في لقاء صحفي، عن الجهة التي تكفلت بنفقات نقل محمد صلاح هداف ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال من مصر لإنجلترا.

وأكد الجنايني خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية تحركت بسرعة عقب إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تكلفة نقل صلاح والنني بطائرة خاصة إلى إنجلترا يتحملها الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة مع كل من ناديي النجمين (ليفربول وأرسنال).

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وأشار الجنايني أنه لم يحدث إهمال في معسكر المنتخب المصري نتج عنه إصابة صلاح أو النني بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ناديي ليفربول وأرسنال أشادا بالإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة حيال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

المصدر: RT

ناصر حاتم