مانشستر سيتي يعدل عن رأيه حول ضم ميسي

قالت مراسلة شبكة "سكاي سبورت"، خلال التغطية الإخبارية لأخبار برشلونة اليوم الأحد، إن مانشستر سيتي، لن يقدم عرضا للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت هنتر: "عرفت من مصدر مطلع أن مانشستر سيتي لن يتقدم بعرض لضم ليونيل ميسي، بحسب معلوماتي تم إغلاق الموضوع".

وأضافت: "سببان وراء الأمر، الأول هو عمر اللاعب، هم يعلمون أنه في سنواته الأخيرة وأنه ليس نفس اللاعب الذي كان عليه في 17 عاما مع برشلونة باعترافه شخصيا".

Manchester City look to have ended their pursuit of Barcelona forward Lionel Messi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2020

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وتابعت: "حتى لو قيمة الصفقة مجانا، السيتي لن يستطيع تحمل تكاليف ميسي، فهو يستلم 100 مليون يورو سنويا وهذا رقم عال لأي نادي خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها فرق أوروبا بسبب الظروف الوبائية الحالية".

وأتمت: "الجميع تأثر، حتى ريال مدريد لم يضم أي لاعب، من أجل ضم ميسي يجب أن يضحي بلاعبين أو بمصاريف في مجالات أخرى، ولذا حاليا البعض يفضل صرف الأموال على الشباب ومراكز تحتاج حقا للتدعيم".

ويستمر عقد المهاجم البالغ 33 عاما مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، ويحق له بداية من يناير المقبل التفاوض مع أي فريق.

المصدر: skysports