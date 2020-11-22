إعلامي مصري: المغربي رضوان جيد حكم المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أنه تم اختيار الحكم المغربي رضوان جيد حكما لقمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الإعلامي المصري في برنامج إذاعي يقدمه، أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم استقرت على الحكم الدولي المغربي لإدارة المباراة النهائية في البطولة القارية، وقال شوبير: "اختيار رضوان جيد قرار رائع من الاتحاد الإفريقي، في ظل تمتعه بالعدالة التحكيمية، وأتمنى له التوفيق في اللقاء".

الحكم المغربي رضوان جيد حكما لنهائي دوري ابطال افريقيا pic.twitter.com/1tC1htiPqv — capitano (@Capitanoo72) November 20, 2020

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وحظي ترشيح جيد لقيادة المشهد الختامي من البطولة ارتياحا كبيرا من طرف الفريقين، بعدما كانت قيادته لمباريات الفريقين الإفريقية عادلة خلال منافسات هذا الموسم، سيما خلال قيادته لمباريات الترجي أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وسيصبح جيد إذا ما تم تعيينه لقيادة المباراة، أول حكم مغربي يقود المباراة النهائية منذ سنة 2007، حينما قاد الحكم الدولي عبد الرحيم العرجون لقاء الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي بستاد القاهرة، في لقاء شهد فوز التونسيين بلقبهم الأول في المسابقة.

المصدر: وكالات