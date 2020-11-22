 
مباشر

إعلامي مصري: المغربي رضوان جيد حكم المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

الرياضة

إعلامي مصري: المغربي رضوان جيد حكم المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7fj

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أنه تم اختيار الحكم المغربي رضوان جيد حكما لقمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الإعلامي المصري في برنامج إذاعي يقدمه، أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم استقرت على الحكم الدولي المغربي لإدارة المباراة النهائية في البطولة القارية، وقال شوبير: "اختيار رضوان جيد قرار رائع من الاتحاد الإفريقي، في ظل تمتعه بالعدالة التحكيمية، وأتمنى له التوفيق في اللقاء".

إقرأ المزيد
الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)
الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

وحظي ترشيح جيد لقيادة المشهد الختامي من البطولة ارتياحا كبيرا من طرف الفريقين، بعدما كانت قيادته لمباريات الفريقين الإفريقية عادلة خلال منافسات هذا الموسم، سيما خلال قيادته لمباريات الترجي أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وسيصبح جيد إذا ما تم تعيينه لقيادة المباراة، أول حكم مغربي يقود المباراة النهائية منذ سنة 2007، حينما قاد الحكم الدولي عبد الرحيم العرجون لقاء الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي بستاد القاهرة، في لقاء شهد فوز التونسيين بلقبهم الأول في المسابقة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا