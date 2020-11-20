شاهد.. هدف مذهل من "ركلة العقرب"
تم تسجيل أحد أروع أهداف الموسم الأوروبي في دوري الدرجة الثالثة للدوري الروماني بكرة القدم، وهو مشابه جدا لهدف فالنتينو لازارو من بوروسيا مونشنجلادباغ في البوندسليغا.
وسجل روبرت غابرييل أسيفواي لاعب "شتينتس ميروسلاف" الهدف المعجزة "بركلة العقرب" في مرمى "خوشان خوشي".
ومما يزيد جمال التسديدة أنها سكنت الشباك وقادت الفريق لفوز محقق.
وانتهت المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 2- 0، ليحتل شتينتس ميروسلاف المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري بعد مرو 10 جولات على الموسم.
November 20, 2020
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف المميز ورشحه البعض لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في هذا العام.
فيما ربطه آخرون بهدف مشابه للنمساوي فالينتينو لازارو في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباغ بمضيفه باير ليفركوزن، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني.
The Scorpion Kick 🦂💥@valentinolazaro's jaw-dropping strike, recreated by @EASPORTSFIFA 🎮@borussia_en#FUT#FIFA21#BLGoalsRecreatedpic.twitter.com/toaAfJHgYr— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 13, 2020
وتلقى اللاعب المعار من إنتر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حولها مباشرة إلى المرمى بـ "ركلة العقرب".
المصدر: "وسائل التواصل الإجتماعي"