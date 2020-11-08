شاهد.. هدف "نادر" بضربة رأس من خارج منطقة الجزاء
شهدت مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب، السبت تسجيل هداف مميز من خارج منطقة الجزاء كان بطله لاعب واتفورد غوستافو هامر.
استغل لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء.
You don’t see that very often! 👀— Quest (@QuestTV) November 7, 2020
A 2⃣5⃣-yard header from @Coventry_City’s Gustavo Hamer lobs Ben Foster in the @WatfordFC goal #EFLonQuest - Saturdays at 9pm #EFL#PUSBpic.twitter.com/xXw9CQMxz0
وعلى الرغم من جهود اللاعب، إلا أنه لم يمنع خسارة فريقه، في النتيجة النهائية للمباراة 2-3 لصلح الضيوف.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف "النادر" في كرة القدم الحديثة كما وصفه البعض.
🚅 Дмитрий Хохлов 🆚 "Интер" 👌— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 9, 2020
⏪ 2003#ThrowbackThursday | #ЛигаЧемпионов | @fclokomotivpic.twitter.com/lsU8escBqD
وأعاد الهدف للأذهان ذكرى هدف مشابه حين تمكن ديمتري خوخلوف من التسجيل برأسه من خارج منطقة الجزاء في مباراة دوري أبطال أوروبا جمعت بين فريقه لوكوموتيف الروسي وإنتر ميلان الإيطالي في موسم 2003-2004.
المصدر: RT