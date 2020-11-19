شاهد.. خطأ فادح من حارس ريال مدريد يتسبب بهدف في شباك بلاده (فيديو)
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ارتكب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي خطأ فادحا خلال مباراة بلاده أمام الدنمارك أمس الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
وفي الدقيقة 86 من عمر اللقاء قام ناصر الشاذلي مدافع المنتخب البلجيكي بإرجاع الكرة إلى كورتوا الذي فشل في التحكم بها بطريقة غريبة ومرت من تحت قدميه لتسكن الشباك.
⚽️ GOAL Denmark! Thibaut Courtois mistake (Chadli OG) 87' (3-2) #BELDENpic.twitter.com/NX7CpySCGh— noobfcb (@noobfcb) November 18, 2020
ولحسن حظ كورتوا لم يؤثر هذا الهدف على نتيجة المباراة التي حسمها المنتخب البلجيكي لمصلحته بنتيجة 4-2.
المصدر: RT