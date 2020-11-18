أخبار سارة لنادي الزمالك بشأن حازم إمام

أثبتت التحاليل التي خضع لها حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، سلبية مسحته، التي أجراها أمس الثلاثاء، بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن حازم إمام سيجري تحاليل طبية غدا، على أن يتواجد في التدريبات خلال 48 ساعة.



وشدد المصدر على أن إمام، بات جاهزا لمباراة الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري، في نهائي إفريقيا.



وتواجد حازم إمام، في مقر النادي، أمس، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته الخاصة، وأثبتت المسحة عدم إصابته بكورونا.



وفي السياق نفسه، تعرض محمد حسن، لاعب وسط الفريق، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد التحاليل التي أجراها خلال الساعات القليلة الماضية.



وأعلن حسن، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابته بكورونا، قائلا: "نتيجة التحاليل إيجابية، الحمد لله، وأرجو الدعاء بالشفاء".

واحتل الزمالك وصافة الترتيب في الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، في انتظار استكمال منافسات كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، الذي بلغ مباراته النهائية ضد غريمه الأهلي.

المصدر: Rt

ناصر حاتم