اتحاد الكرة المصري يكشف موقف ليفربول من نقل صلاح إلى الجونة

كشف مسؤولو اتحاد الكرة المصري موقف ليفربول الإنجليزي من سفر نجمهم محمد صلاح إلى منتجع الجونة، في ظل تواصلهم الدائم للاطمئنان على صحة اللاعب، دون أي تدخل في طريقة التشخيص أو العلاج.

وأكد الاتحاد المصري عدم اعتراض النادي الإنجليزي على سفر اللاعب البالغ 28 عاما، كما أعلن أن عودة محمد صلاح للتدريبات ستكون بعد مرور 10 أيام فقط من اكتشاف الإصابة، إذا تم تأكيد سلبية المسحة.

ولجأ اتحاد الكرة إلى نقل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري المصاب بفيروس كورونا المستجد، إلى منتجع الجونة لاستكمال علاجه بعيدا عن ملاحقات الجماهير له.

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من جهة أخرى، طالب اتحاد الكرة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بضرورة تحقيق "العدالة التحكيمية"، موجها شكره للاتحاد القاري على مجهوداته للارتقاء بالمسابقات الإفريقية.



وأشار الاتحاد المصري في خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الاتحاد الإفريقي لصالح المنظومة.

المصدر:RT

ناصر حاتم