انطلاق ماراثون باريس في أكتوبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون باريس الدولي، الثلاثاء، أن النسخة المقبلة للماراثون ستقام في 17 أكتوبر العام المقبل، عقب إلغاء نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة المنظمة "منظمة أماوري سبورت" أن نصف ماراثون باريس الذي كان أيضا ضحية فيروس "كوفيد19" هذا العام، سيقام في الخامس من سبتمبر المقبل.

وكان السباقان يقامان سنويا في فضل الربيع منذ عدة أعوام في العاصمة الفرنسية.

وقالت المنظمة إن العدائين المسجلين في عام 2020 في ماراثون باريس "سيكون لديهم الخيار بين المشاركة في نسخة 2021، أو تعويضهم أو منحهم الوقت للتفكير".

📅 SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS - SAVE THE DATE - 17 OCTOBRE 2021 🏃 🏃‍♀️⠀

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➕ info: https://t.co/nCcvkJoYDI

⠀#ParisMarathonpic.twitter.com/CM3VRp7yRA — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) November 17, 2020

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ومن المقرر الافتتاح الرسمي للتسجيلات في مارس القادم لهذا السباق الذي يجذب حوالي 50 ألف مشارك كل عام (49155 في 2019) ويقام تقليديا في الأماكن الرمزية في العاصمة (الانطلاق من جادة الشانزليزيه، الأوبرا، الباستي، بوا دي فانسين، نوتردام، برج إيفل، بوا دو بولوني).

وتأثر موسم الماراثون بشكل خاص في عام 2020 بسبب فيروس "كوفيد-19"، مع إلغاء العديد من السباقات المهمة في الروزنامة (نيويورك، برلين، بوسطن، شيكاغو). وحدهما السباقان العريقان في لندن وطوكيو أقيما في موعديهما المحددين، لكن بمشاركة عدائي النخبة فقط.

المصدر: "أ ف ب"