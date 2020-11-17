باخ يطمئن بأن اللقاح ضد كورونا لن يكون إلزاميا في أولمبياد طوكيو

طمأن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الثلاثاء بأن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لن يكون إلزاميا في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل من 2020 إلى2021 بسبب الجائحة.

ويتواجد باخ في طوكيو حاليا في رحلة تهدف الى تعزيز الثقة بأن الحدث سيقام الصيف المقبل على الرغم من تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس وقرارات الإغلاق الجديدة في جميع أنحاء العالم.

وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة بتنظيم حدث آمن، مشددا خلال جولة له في القرية الأولمبية بطوكيو على أن اللجنة المنظمة ستتخذ "جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حتى يتمكن الرياضيون من الاسترخاء والشعور بالأمان".

وعلى الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية تشجع الرياضيين على استخدام اللقاح قبل المشاركة في الألعاب، لكنها لن تفرض عليهم ذلك "كشرط" للسماح بمشاركتهم، بحسب ما أفاد باخ، موضحا "هناك الكثير من المسائل التي يجب أخذها في عين الاعتبار. هذه مسألة تتعلق بالصحة الخاصة (بكل رياضي). إنها أيضا مسألة الظروف الصحية لكل شخص. إنها مسألة توافر (اللقاح)".

لكنه قال إن اللجنة الأولمبية الدولية "تناشد" الرياضيين والمشاركين الآخرين أن يلقحوا أنفسهم، لأن ذلك سيكون بمثابة "علامة احترام" تجاه الرياضيين الآخرين والمستضيفين اليابانيين.

وكشف منظمو أولمبياد طوكيو أنهم يخططون لإجراءات تسمح للألعاب بالمضي قدما حتى بدون لقاح، لكن باخ قال يوم الاثنين إن اللجنة الأولمبية الدولية ستسعى لمساعدة الرياضيين من أجل تأمين اللقاح إذا كان متاحا وموافقا عليه.

وأفاد وزير الصحة الأسترالي، غريغ هانت، الثلاثاء بأن اللجنة الأولمبية الدولية طمأنته بأنها "تعمل لتأمين اللقاحات لجميع الرياضيين والمسؤولين الذين سيحضرون من جميع أنحاء العالم. لذلك نتوقع أن تكون هناك لقاحات لجميع الرياضيين من جميع الدول وجميع المسؤولين من جميع الدول، وسيكونون (الرياضيون والمسؤولون) جاهزين تماما قبل الألعاب الأولمبية بوقت طويل".

المصدر:"أ ف ب"