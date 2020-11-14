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شاهد.. منتخب مصر يقدم هدية ثمينة لمحمد صلاح في محنته

الرياضة

شاهد.. منتخب مصر يقدم هدية ثمينة لمحمد صلاح في محنته
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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تغلب المنتخب المصري على ضيفه منتخب توغو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021".

ويدين منتخب "الفراعنة" بالفضل في انتصاره للاعبه محمود الونش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد القاهرة الدولي، في غياب النجم محمد صلاح لإصابته بكورونا.

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وحقق المنتخب المصري باكورة انتصاراته، وتصدر ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد 5 نقاط، مبتعدا بفارق الأهداف عن وصيفه منتخب جزر القمر، ويليهما منتخب كينيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT

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