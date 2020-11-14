محمد صلاح لن يكرر "خطأ" رونالدو

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن طريقة تعامل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مع إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، خضوع صلاح لمسحتي كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية (أي مصاب).

وأفاد موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، بأن صلاح سيبقى في الحجر الصحي بمصر، ولن يعود إلى ليفربول، قبل تحول نتيجة المسحة إلى سلبية.

وجاء ذلك عكس ما قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب إصابته بكورونا في فترة التوقف الدولي السابق، حيث غادر معسكر البرتغال إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة، قبل تعافيه من العدوى، في محاولة منه لكسب الوقت والالتحاق بمباراة فريقه أمام برشلونة في دوري الأبطال، لكن مسحته جاءت إيجابية وبالتالي غاب عن المواجهة.

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ودخل رونالدو في صراع مع مسؤولين إيطاليين، بداعي أن "صاروخ ماديرا" خالف البروتوكولات الصحية.

المصدر: وكالات