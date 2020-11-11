شاهد.. 6 أهداف في مباراة تركيا وكرواتيا

ساد التعادل الإيجابي المباراة الدولية الودية بين المنتخب التركي وضيفه الكرواتي، التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة إسطنبول.

وأحرز ثلاثية تركيا كل من، جينك توسن، ودنيز توروك، وسينجيز أوندير، في الدقائق (23 من ضربة جزاء، و41، و58) على الترتيب.

بينما سجل ثلاثية كرواتيا كل من، إنتي بوديمير، وماريو باشاليتش، وجوسيب بريكالو، في الدقائق (32، 53، 56) على التوالي.

وتدخل هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لاستكمال منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: RT