شاهد.. هدف رونالدو بقميص منتخب البرتغال

أمطر المنتخب البرتغالي شباكه ضيفه المتواضع منتخب أندورا (7-0) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب النور "Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.

وتوالى على تسجيل سباعية منتخب "السيلساو" الأوروبي، كل من، وبيدرو نيتو (د. 8)، وباولينهو (د. 29 ود. 61)، وريناتو سانشيز (د. 56)، وإيميلي غارسيا (د. 76 خطأ في مرماه)، وكريستيانو رونالدو (د. 85)، وجواو فيليكس (د. 88) من زمن اللقاء.

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ورفع النجم رونالدو (35 عاما)، رصيده إلى 102 هدفين، وبات "الدون" على بعد ثمانية أهداف فقط من تحطيم رقم أسطورة منتخب إيران، علي دائي (109 أهداف)، متصدر قائمة أفضل هدافي المنتخبات عبر التاريخ.

وتدخل هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لاستكمال منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: RT