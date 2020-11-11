رونالدو يعادل رقم الأسطورة بوشكاش (فيديو)

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم المسجل باسم أسطورة كرة القدم الهنغارية فيرينتس بوشكاش بعد تسجيله هدفا في مرمى منتخب أندورا (7-0) في اللقاء الودي بينهما يوم الأربعاء.

وشارك رونالدو في الشوط الثاني، وأحرز الهدف السادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على ملعب النور "Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.

إقرأ المزيد

ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" بذلك رصيده إلى 746 هدفا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ليعادل رقم الأسطورة فيرينتس بوشكاش ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي كرة القدم عبر التاريخ.

وأمام رونالدو فرصة لمطاردة الأسطورة البرازيلية بيليه صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تهديفا برصيد 767 هدفا، ومواطنه روماريو صاحب المركز الثاني برصيد 772 هدفا.

بينما يتصدر القائمة جوزيف بيكان أسطورة سلافيا براغ، الذي لعب لمنتخبي النمسا والتشيك والذي سجل 805 هدفا طوال مسيرته.

كما وصل الدون رونالدو (35 عاما) إلى هدفه رقم 102 دوليا مع منتخب البرتغال، ليقترب من الرقم القياسي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ المسجل باسم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 هدفا.

المصدر: وكالات