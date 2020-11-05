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بالفيديو.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

بالفيديو.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
Globallookpress Joan Gosa
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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني رقما قياسيا جديدا خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ5، وبالتحديد بعد مرور 4 دقائق و53 ثانية من عمر اللقاء.

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن ميسي سجل أسرع هدف من ركلة جزاء للاعب من برشلونة في تاريخ دوري الأبطال، وأسرع هدف له من ركلة جزاء بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده في صدارة المجموعة السابعة إلى 9 نقاط.

المصدر: OptaJose/twitter

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