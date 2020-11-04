برشلونة يتجاوز عقبة دينامو كييف في دوري الأبطال (فيديو)

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي النادي الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 5 و65، فيما سجل هدف الضيوف فيكتور تسيغانكوف في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده في صدارة المجموعة السابعة إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة يتيمة في المركز الثالث.

المصدر: RT