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يوفنتوس يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري برباعية في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري برباعية في دوري الأبطال (فيديو)
Reuters
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حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على مضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف "السيدة العجوز" كل من الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 7 و60، والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة الـ73، والجورجي ولاشا دفالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ81، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم فرانك بولي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة السابعة خلف برشلونة المتصدر بـ9 نقاط والفائز في المباراة الثانية في المجموعة على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1.

في المقابل، توقف رصيد فيرينتسفاروش عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

المصدر: RT

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