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دوري الأبطال.. "الفرعون" صلاح يواصل تألقه وتحقيق الأرقام القياسية بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال..
Reuters
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عادل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقم أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك أتلانتا الإيطالي، في المباراة التي حسمها "الريدز" بخماسية نظيفة، يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستلم صلاح الكرة من منتصف الملعب وانطلق بها مسرعا نحو مرمى أتلانتا، وراوغ المدافع بطريقة رائعة، قبل أن يسدد كرة متقنة، سكنت الشباك على يمين الحارس.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح رفع رصيد أهدافه الأوروبية بقميص ليفربول في دوري الأبطال إلى 21 هدفا، ليعادل عدد أهداف ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، كأكثر لاعب سجل بقميص ليفربول في دوري الأبطال.

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المصدر: وكالات

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