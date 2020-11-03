دوري الأبطال.. "الفرعون" صلاح يواصل تألقه وتحقيق الأرقام القياسية بهدف عالمي (فيديو)

عادل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقم أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك أتلانتا الإيطالي، في المباراة التي حسمها "الريدز" بخماسية نظيفة، يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستلم صلاح الكرة من منتصف الملعب وانطلق بها مسرعا نحو مرمى أتلانتا، وراوغ المدافع بطريقة رائعة، قبل أن يسدد كرة متقنة، سكنت الشباك على يمين الحارس.

هدف الاسطورة محمد صلاح

رااائع جدًا 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/651AYgDI6I — ‘𝑮𝒆𝒓𝒓𝒂𝒓𝒅𝒂𝑯𝒐𝒍𝒊𝒄 (@StevenAGGER) November 3, 2020

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح رفع رصيد أهدافه الأوروبية بقميص ليفربول في دوري الأبطال إلى 21 هدفا، ليعادل عدد أهداف ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، كأكثر لاعب سجل بقميص ليفربول في دوري الأبطال.

21 - Mohamed Salah has now scored 21 goals for Liverpool in the Champions League, drawing level with Steven Gerrard as the club's highest goalscorer in European Cup/Champions League history. Dizzying. #UCLpic.twitter.com/pZcsID2kf6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2020

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المصدر: وكالات