دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على أتلانتا بخماسية في عقر داره (فيديو)

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا بخماسية بيضاء على مضيفه أتلانتا الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق مهاجم "الريدز" الواعد، البرتغالي دييغو جوتا بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و33 و54، فيما تكفل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالهدفين الآخرين لليفربول في الدقيقتين 47 و49 على الترتيب.

اهداف ليفربول 5-0 اتلانتا كاملة " محمد صلاح يسجل 😍 " HD pic.twitter.com/1x5cVvy5oh — .............. (@HD98764930) November 3, 2020

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الرابعة، تغلب أياكس أمستردام الهولندي الوصيف على مضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف.

المصدر: RT