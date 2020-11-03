 
مباشر

دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على أتلانتا بخماسية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على أتلانتا بخماسية في عقر داره (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2w1

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا بخماسية بيضاء على مضيفه أتلانتا الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق مهاجم "الريدز" الواعد، البرتغالي دييغو جوتا بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و33 و54، فيما تكفل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالهدفين الآخرين لليفربول في الدقيقتين 47 و49 على الترتيب.

إقرأ المزيد
لوكوموتيف موسكو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (فيديو)
لوكوموتيف موسكو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الرابعة، تغلب أياكس أمستردام الهولندي الوصيف على مضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا