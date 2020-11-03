جدول مواعيد مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة.

وستتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة ريال مدريد الإسباني وضيفه إنترميلان الإيطالي، على اعتبار أن الخاسر في هذا اللقاء، ستتقلص حظوظه بشكل كبير في بلوغ الدور ثمن النهائي.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرمة

المجموعة الأولى

لوكوموتيف موسكو الروسي # أتلتيكو مدريد الإسباني – الساعة 20:55

ريد بول سالزبورغ النمساوي # بايرن ميونيخ الألماني – الساعة 23:00

المجموعة الثانية

شاختيور دونيتسك الأوكراني # بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني – الساعة 20:55

ريال مدريد الإسباني # إنترميلان الإيطالي – الساعة 23:00

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي الإنجليزي # أولمبياكوس اليوناني – الساعة 23:00

بورتو البرتغالي # مارسيليا الفرنسي – الساعة 23:00

المجموعة الرابعة

ميتييلاند الدنماركي # أياكس أمستردام الهولندي – الساعة 23:00

أتالانتا الإيطالي # ليفربول الإنجليزي – الساعة 23:00.

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Which team will score the most goals? 🤔#UCL | #UCLfixtures | @GazpromFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020

المصدر: RT