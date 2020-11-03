بالفيديو.. بطل الوزن الثقيل جونز يجبر لصا على الفرار بقوة السلاح

استخدم بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA الأمريكي، جون جونز، بندقية لمطاردة لص كان يحاول سرقة سياراته، وذكّر المقاتل الناس بأن الأمور المادية لا تستحق حياتهم.

ونشر المقاتل جونز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على"إنستغرام" ، يظهر فيه كيف اقترب شخص مشبوه من إحدى سياراته المركونة أمام منزله قبل أن ينتقل إلى أخرى.

وبعد نصف دقيقة، خرج جونز من بوابة مرآبه حاملا بندقية ليجبر السارق على الفرار.

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وكتب جونز تعليقا على الفيديو مخاطبا فيه اللص:" في المرة القادمة التي تحاول فيها سرقة شخص ما، تأكد من أنك سريع بما يكفي للهرب!".

وتابع:"إنه (اللص) محظوظ لأنني ذكي بما يكفي لعدم إطلاق النار على رجل يهرب.. أيها الناس، أفهم أن هذه أوقات عصيبة، لكن حياتك لا تساوي قيما مادية قليلة".

وخسر جونز التصنيف الجديد "pound-for-pound"، بغض النظر عن فئة الوزن أمام الروسي حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف الأسبوع الماضي.

يذكر أن جون جونز البالغ 32 عاما يحمل حزام بطل اتحاد "UFC" الفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف الثقيل، ودافع عن اللقب 8 مرات في غضون أربع سنوات، وخاض المقاتل الأمريكي نزاله الأخير في فبراير 2020 ويملك في رصيده 26 انتصارا مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: instagram\jonnybones