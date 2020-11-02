رئيس UFC: حبيب لا يزال البطل رغم الاعتزال وعلامة النصر 30 قد تعيده (فيديو)

أكد رئيس منظمة UFC ، دانا وايت، أن حبيب نورمحمدوف، بطل المنظمة للفنون القتالية المختلطة، سيحتفظ بلقبه لأنه يتوقع أن يعدل الروسي عن قراره بالاعتزال بسبب حلم الانتصار الـ30.

وأعلن حبيب بطل UFC بالوزن الخفيف اعتزاله مباشرة بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الفائت، في أبو ظبي، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

والتقاعد الآن يعني التخلي عن حزامه، إلا أن دانا وايت دعم المقاتل الروسي للعودة لحلبة النزال ومواصلة القتال.

Believing Khabib will come back for one more fight, Dana White tells @bokamotoESPN that the lightweight belt will not be vacated. pic.twitter.com/VavLbIQUyT — ESPN MMA (@espnmma) November 1, 2020

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وقال في تصريحات لشبكة ESPN: "لقد كان (حبيب) عاطفيا للغاية بعد النزال وأنت تعلم أنه أصيب بالنكاف.. ثم كسر إصبع قدمه.. لقد خاض القتال، ومع فقدان والده، أعتقد أنه كان في تلك اللحظة متأثرا فقط".

وتابع "لدي شعور أنه يريد أن يحقق الفوز الـ30 في مسيرته، وسيعود لأجل ذلك، أراد والده أن يصل إلى الفوز الـ30".

وأكد قائلا: "إنه بطل الوزن الخفيف في الوقت الحالي، لا يوجد حزام شاغر، لا يوجد لقب مؤقت، لا يوجد لقب شاغر، لا شيء من ذلك".

وكشف حبيب بعد الإعلان عن اعتزاله رسميا رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، بأنه تحدث مع والدته ثلاثة أيام، ووعدها بأنه لن يخوض أي نزال بعد مواجهة غايتجي، وذلك بسبب فقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، البالغ 56 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في قضاء وقت أطول مع والدته.

المصدر: ESPN