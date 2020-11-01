"أسود الرافدين" تعلن قائمتها لوديتي الأردن وأوزبكستان استعدادا للتصفيات المزدوجة

أعلن السولفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تشكيلة "أسود الرافدين" لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيريه الأردني والأوزبكي في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في دولة الإمارات، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة التي ستستأنف بداية العام المقبل.

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واختار كاتانيتش 24 لاعباً ضمن قائمة الفريق لتجمع العاصمة بغداد قبل السفر الى دبي لخوض المباراتين، وضمت القائمة: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع.

كما ضمت أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي لخط الهجوم.

المصدر: RT