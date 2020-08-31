"أسود الرافدين" تجدد عقدها مع السلوفيني كاتانيش لعام آخر

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.

وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في بيان صحفي، إن "الهيئة التطبيعية اجتمعت مع وكيل أعمال المدرب بهروز دزهبود في محافظة أربيل من أجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود".

وأضاف: "تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي في الثلاثين من أغسطس من العام المقبل".

وأشار محمد إلى أن "رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله على تعاونهم الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات التي كانت طويلة وماراثونية انتهت بتجديد العقد".

المصدر: RT