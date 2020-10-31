بنزيما يتألق ويوجه إنذارا للبرازيلي فينيسيوس (فيديو)

خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من مباراته أمام ضيفه هويسكا (4-1) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم البلجيكي، إيدين هازارد، العائد من الإصابة، التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة وقوية لا تصد ولا ترد.

It's taken 3⃣9⃣2⃣ days but Eden Hazard scored his second ever goal for Real Madrid today and what a goal it was!



Is this the season he justifies his £100m price tag?🤔pic.twitter.com/9zmsVnBS75 — NairaBET (@NairaBET) October 31, 2020

Wonderful goal from Hazard. 😁



Watch and retweet pic.twitter.com/KoFiYr8jCK — sophia (@90sSophie) October 31, 2020

وضاعف زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة في نهاية الشوط الأول.

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وعزز النجم الأوروغوياني الشاب فيديريكو فالفيردي (22 عاما)، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 54، وقلص اللاعب دافيد فيرييرو الفارق بهدف سجله للضيوف، في الدقيقة 74.

ولكن بنزيما عاد ووسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وتألق بنزيما في هذه المباراة وتسجيله هدفين يعد إنذارا ضمنيا بأنه المهاجم الأول في الفريق الملكي، بعد الأزمة بينه وبين زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيوز، الذي بقي جالسا على مقاعد البدلاء طيلة الساعة الأولى من المواجهة.

وكشفت كاميرات التصوير تورط بنزيما في فضيحة بين شوطي مباراة ريال مدريد ومضيفه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، حيث خاطب زميله ومواطنه فيرلاند ميندي باللغة الفرنسية طالبا منه بعدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس جونيور، الأمر الذي وصفته جماهير ريال مدريد بـ"فيديو الفضيحة".

وقال بنزيما لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

وحقق ريال مدريد حامل اللقب، بذلك انتصاره الخامس في الموسم الجديد حتى الآن، مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة حصدها من (7 مباريات)، في صدارة الليغا.

بينما مني فريق هويسكا بالهزيمة الثانية على التوالي، والثالثة في الموسم مقابل خمسة تعادلات، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT