غلاف "آس".. "زيدان يرسخ السلام"

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، بعنوان على غلافها إلى انتهاء أزمة مهاجمي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل مباراة هويسكا اليوم السبت في الدوري.

وأبرزت "آس" على غلافها الصادر اليوم السبت العنوان: "زيدان يرسخ السلام"، وذلك في إشارة إلى انتهاء أزمة فينيسيوس وكريم بنزيما بعد تصريحات مدربهما الفرنسي زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة هويسكا في الليغا المحلية.

وكتبت الصحيفة تحت العنوان الرئيسي: "زيدان يقلل من هجوم بنزيما على فينيسيسوس".

وعلق زيدان، مساء أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة هويسكا ضمن الجولة الثامنة من الليغا، على أزمة بنزيما وفينيسيوس التي حدثت بين شوطي مباراة مونشنغلابادخ الألماني (2-2) في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "في أرضية الملعب تقال أمور كثيرة، ويجب أن تبقى هنا، واللاعبين تحدثوا وأوضحوا الأمر".

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وكان برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، قد نشر فيديو يظهر فيه بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة ريال مدريد ومضيفه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، طالبا منه عدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس جونيور، الأمر الذي وصفته جماهير ريال مدريد بـ"فيديو الفضيحة".

وقال بنزيما لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا"، الأمر الذي على ما يبدو قد تحقق في الشوط الثاني من اللقاء، حيث استمع ميندي إلى مواطنه.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، من جانبها، إلى أن ميندي مرر الكرة لفينسيوس 3 مرات فقط خلال الشوط الثاني، رغم أنهما يلعبان في الجانب الأيسر ذاته، وأبرزت في المقابل أن فينسيوس من مرر الكرة لزميله المدافع الفرنسي في 8 مناسبات، ما يوضح الفارق الكبير في عدد التمريرات بينهما.

المصدر: وكالات