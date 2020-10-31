شاهد.. مدرب ينشغل بـ"طقوسه" أمام ريال مدريد

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه هويسكا (4-1) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لقطة طريفة "بطلها" مدرب الفريق الضيف.

والتقطت عدسات الكاميرات الإسباني ميغيل انخل سانشيز مونيوز (45 عاما) وهو يرمي قارورة الماء في محاولة منه لأن تأتي على قاعدتها، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل، فأيقن ربما حسب طقوسه بحتمية هزيمة فريقه أمام ريال مدريد، رغم أن المباراة كانت لا تزال في بدايتها، بالدقيقة العاشرة والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي.

ونشر حساب موقع "goal" العالمي على موقع "تويتر" مقطع الفيديو، وعلق عليها: "عندما تكون لديك مباراة كبيرة ضد ريال مدريد ولكن قلب الزجاجة هو المهم".

When you've got a big match against Real Madrid but bottle flipping is life 😅



🎥 @DAZN_DEpic.twitter.com/OPN7zBJMWp — Goal (@goal) October 31, 2020

إقرأ المزيد

ونجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفين في نهاية الشوط الأول، وآخرين خلال الثاني، وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفقا للمنطق وموازين القوى، وليس بفعل الطقوس.

المصدر: " twitter/goal"