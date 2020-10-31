الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على شيفيلد بشق الأنفس

حقق نادي مانشستر سيتي، فوزا صعبا وثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "السيتي" بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه الدولي الإنجليزي، كايل والكر، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 28، من تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

الدوري الانجليزي | شيفيلد يونايتد 0 × 1 مانشستر سيتي | هدف اول مانشستر سيتي والكر 🤩👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/mgaD6EuFJi — GOallllllllls (@neser3258) October 31, 2020

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، مع مباراة مؤجلة، وارتقى للمرتبة السابعة، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: RT