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الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على شيفيلد بشق الأنفس

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على شيفيلد بشق الأنفس
Reuters
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حقق نادي مانشستر سيتي، فوزا صعبا وثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "السيتي" بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه الدولي الإنجليزي، كايل والكر، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 28، من تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، مع مباراة مؤجلة، وارتقى للمرتبة السابعة، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: RT

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