رسميا.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن الموعد النهائي لمباراة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الزمالك المصري والرجاء الرياضي المغربي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة، قراره بإقامة مباراة الزمالك والرجاء الرياضي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما قرر الـ"كاف" إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم 27 نوفمبر المقبل، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة نهائي البطولة يوم 6 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر إقامة مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم 24 أكتوبر، لكن تم تأجيلها ليوم 1 نوفمبر بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي، ومن ثم تم تأجيلها مرة أخرى من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الخميس.

يذكر أن الزمالك فاز على نادي الرجاء الرياضي بهدف نظيف، سجله مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بينما بلغ نادي الأهلي المصري نهائي البطولة على الفريق المغربي الآخر الوداد الرياضي، بتفوقه عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

المصدر: وكالات